Gündem Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 15:30 | 22 Nisan 2021 - 15:30

Adana iftar ve sahur vakti saat kaçta? 2021 Adana iftar ve sahur saatleri

Adana iftar, akşam ezanı, sahur ve imsak vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan’da tutuldu. Müslümanlar 11 ayın sultanı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Peki, Adana iftar ve akşam ezanı saati kaçta? İşte gün gün sahur ve iftar saatleri