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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 15:30 | 

Adana iftar ve sahur vakti saat kaçta? 2021 Adana iftar ve sahur saatleri

Adana iftar, akşam ezanı, sahur ve imsak vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan’da tutuldu. Müslümanlar 11 ayın sultanı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Peki, Adana iftar ve akşam ezanı saati kaçta? İşte gün gün sahur ve iftar saatleri

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Antalya sahur ve iftar vakti yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Adana'da iftar saati 19:26 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:20 olacak.

2ADANA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

ADANA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Adana'da iftar saati 19:26 olarak açıklandı. İmsak vakti ise 04:20 olacak.

ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3619:1820:37*
214.04.202104:3519:1920:38
315.04.202104:3319:2020:39
416.04.202104:3119:2120:40
517.04.202104:3019:2220:41
618.04.202104:2819:2320:43
719.04.202104:2619:2320:44
820.04.202104:2519:2420:45
921.04.202104:2319:2520:46
1022.04.202104:2119:2620:47
1123.04.202104:2019:2720:48
1224.04.202104:1819:2820:50
1325.04.202104:1719:2920:51
1426.04.202104:1519:3020:52
1527.04.202104:1319:3120:53
1628.04.202104:1219:3120:55
1729.04.202104:1019:3220:56
1830.04.202104:0919:3320:57
1901.05.202104:0719:3420:58
2002.05.202104:0619:3520:59
2103.05.202104:0419:3621:01
2204.05.202104:0319:3721:02
2305.05.202104:0119:3821:03
2406.05.202104:0019:3921:04
2507.05.202103:5919:3921:06
2608.05.202103:5719:4021:07**
2709.05.202103:5619:4121:08
2810.05.202103:5419:4221:09
2911.05.202103:5319:4321:11
3012.05.202103:5219:4421:12***

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