Adana iftar vakti 2021: Adana'da iftar ve akşam ezanı saat kaçta? 2021 sahur saatleri
Adana imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutuyorlar. Adana’da ilk sahur için imsak vakti 04:36 oldu. Şimdi gözler iftar saatine çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan Adana imsakiyesine göre ilk iftar saat 19:18'de yapılacak. İşte 2021 Ramazan imsakiyesi
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Adana iftar, akşam ezanı, sahur ve imsak vakitleri gündemde yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. İlk sahurlarını yapan Müslümanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Adana’da yaşayan vatandaşlar ilk iftar saatinin kaçta olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri
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ADANA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
Adana'da iftar saati 19:18 olarak açıklandı. Ramazan ayının ikinci orucu için imsak vakti ise 04:35 olacak.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.