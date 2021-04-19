Adana iftar vakti 2021! Adana'da iftar saat kaçta? Adana iftar ve sahur saati-2021 imsakiye bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı ve bilimsel araştırmaların gebelikte oruç tutulmaması konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, Açlık ve susuzlukta anne adayı ve bebeğin savunma sistemleri alarm durumuna geçiyor. Annede böbrek, tansiyon ve diyabet gibi hastalıklar da varsa bu durum hem anne hem bebek açısından hayati tehlikelere gebe dedi.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde oruç tutmak isteyen anne adaylarını uyardı. Ramazan ayı boyunca Gebelikte oruç tutulur mu, hamilelikte tutulan orucun bebeğe ve anne adayına olumsuz etkisi olur mu gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Oruç konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve bilimsel araştırmalar ortak paydada buluşuyor. Diyanet İşleri Bakanlığı Ramazanda oruç tutmamak için geçerli mazeretlerden biri gebelik veya çocuk emzirmektir’ diyor. Bu konudaki bilimsel çalışmalarda ise uzun süreli açlığın hem hamileler hem de bebek açısından olumsuz etkiler doğurabileceği sonucu çıkıyor ifadelerini kullandı.