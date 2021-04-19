Adana iftar vakti 2021! Adana'da iftar saat kaçta? Adana iftar ve sahur saati-2021 imsakiye bilgileri
Ramazan ayının birinci haftasında Adana iftar saati ve imsakiye bilgileri, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İbadetlerini yerine getirmek için iftar masasının etrafında buluşacak olan kent sakinleri, Adana imsakiye 2021 bilgileri aracılığıyla iftar saati hakkında detaylara erişebilecek. Adana iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsakiye içerisine dahil edildi. Peki, Adana'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Adana iftar saati, artık akşam saatlerine gelinmesiyle birlikte pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. Adana iftar vakitleri imsakiye üzerinden kolayca görüntülenebilecek. İşte, Adana'da iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve tüm illerin iftar saatleri hakkında bazı bilgiler
ADANA İFTAR SAATİ
Adana'da 19 Nisan Pazartesi günü iftar saat 19.23'te yapılacak. Teravih ise 20.44'te kılınacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve bilimsel araştırmaların gebelikte oruç tutulmaması konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, Açlık ve susuzlukta anne adayı ve bebeğin savunma sistemleri alarm durumuna geçiyor. Annede böbrek, tansiyon ve diyabet gibi hastalıklar da varsa bu durum hem anne hem bebek açısından hayati tehlikelere gebe dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde oruç tutmak isteyen anne adaylarını uyardı. Ramazan ayı boyunca Gebelikte oruç tutulur mu, hamilelikte tutulan orucun bebeğe ve anne adayına olumsuz etkisi olur mu gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Oruç konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve bilimsel araştırmalar ortak paydada buluşuyor. Diyanet İşleri Bakanlığı Ramazanda oruç tutmamak için geçerli mazeretlerden biri gebelik veya çocuk emzirmektir’ diyor. Bu konudaki bilimsel çalışmalarda ise uzun süreli açlığın hem hamileler hem de bebek açısından olumsuz etkiler doğurabileceği sonucu çıkıyor ifadelerini kullandı.
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Anne adaylarında uzun süreli açlığın yol açtığı olumsuz metabolik tablolara işaret eden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, Güncel araştırmaların sonuçlarına göre hamilelikte oruca bağlı açlık gebede kan şekeri düşmesine, kan yağlarının artmasına, kalpten pompalanan kanın azalmasına yol açabiliyor. Uzun süre susuz kalmaksa vücut su dengesinin bozulmasına, kanda üreyle sodyumun yükselmesine, böbrek kan akımında düşüşe dolayısıyla idrar çıkışında azalmaya neden olabiliyor diye konuştu.
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Doç. Dr. Aktün uzun süreli açlık ve susuzluğun anne karnındaki bebek sağlığı açısından oluşturduğu riskleri şöyle sıraladı:
Bebek kendini korumaya almak için bir takım savunma mekanizmalarını devreye sokar. Hayati organlarına daha fazla kan yollamak için daha az öneme sahip organlarına daha az kan yollayarak süreci dengelemek ister. Sonuç olarak uzun süreli açlık ve susuzlukta anne adayı ve bebekte bir dizi koruyucu mekanizmalar devreye girer. Bu da klinikte karşımıza gebelerde halsizlik, bitkinlik tansiyon düşmesi baş ağrısı gibi belirtilerle karşımıza çıkar. Bebekteki koruyucu mekanizmanın devreye girmesi bebek hareketlerinde azalma ve iyi olma halini gösteren testlerde bozulma gibi klinik belirtilerle kendini gösterir.