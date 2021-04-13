Adana İftar Vakti: Adana'da iftar saat kaçta? Adana iftar saati ve imsakiye 2021 bilgileri
Adana iftar vakti ve saati için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye 2021 bilgilerine göre akşam ezanı saati ile birlikte açılacak olan oruç ibadetleri, ilçelere göre çok küçük dakika farklılıkları içerebilecek. Adana iftar saati ile birlikte sofra etrafında buluşacak olan kent sakinleri oruçlarını açacak ve sahur vakti için beklenti içerisine girecek. Peki, Adana'da iftar saat kaçta ve iftara ne kadar kaldı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Adana'da iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Adana iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Adana'da iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Adana iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar
ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Adana'da 13 Nisan'da iftar 19.18'de gerçekleşecek.
ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:36
|19:18
|20:37*
|2
|14.04.2021
|04:35
|19:19
|20:38
|3
|15.04.2021
|04:33
|19:20
|20:39
|4
|16.04.2021
|04:31
|19:21
|20:40
|5
|17.04.2021
|04:30
|19:22
|20:41
|6
|18.04.2021
|04:28
|19:23
|20:43
|7
|19.04.2021
|04:26
|19:23
|20:44
|8
|20.04.2021
|04:25
|19:24
|20:45
|9
|21.04.2021
|04:23
|19:25
|20:46
|10
|22.04.2021
|04:21
|19:26
|20:47
|11
|23.04.2021
|04:20
|19:27
|20:48
|12
|24.04.2021
|04:18
|19:28
|20:50
|13
|25.04.2021
|04:17
|19:29
|20:51
|14
|26.04.2021
|04:15
|19:30
|20:52
|15
|27.04.2021
|04:13
|19:31
|20:53
|16
|28.04.2021
|04:12
|19:31
|20:55
|17
|29.04.2021
|04:10
|19:32
|20:56
|18
|30.04.2021
|04:09
|19:33
|20:57
|19
|01.05.2021
|04:07
|19:34
|20:58
|20
|02.05.2021
|04:06
|19:35
|20:59
|21
|03.05.2021
|04:04
|19:36
|21:01
|22
|04.05.2021
|04:03
|19:37
|21:02
|23
|05.05.2021
|04:01
|19:38
|21:03
|24
|06.05.2021
|04:00
|19:39
|21:04
|25
|07.05.2021
|03:59
|19:39
|21:06
|26
|08.05.2021
|03:57
|19:40
|21:07**
|27
|09.05.2021
|03:56
|19:41
|21:08
|28
|10.05.2021
|03:54
|19:42
|21:09
|29
|11.05.2021
|03:53
|19:43
|21:11
|30
|12.05.2021
|03:52
|19:44
|21:12***
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