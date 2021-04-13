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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:03 | 

Adana İftar Vakti: Adana'da iftar saat kaçta? Adana iftar saati ve imsakiye 2021 bilgileri

Adana iftar vakti ve saati için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye 2021 bilgilerine göre akşam ezanı saati ile birlikte açılacak olan oruç ibadetleri, ilçelere göre çok küçük dakika farklılıkları içerebilecek. Adana iftar saati ile birlikte sofra etrafında buluşacak olan kent sakinleri oruçlarını açacak ve sahur vakti için beklenti içerisine girecek. Peki, Adana'da iftar saat kaçta ve iftara ne kadar kaldı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Adana'da iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Adana iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Adana'da iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Adana iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar

ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana'da 13 Nisan'da iftar 19.18'de gerçekleşecek.

ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3619:1820:37*
214.04.202104:3519:1920:38
315.04.202104:3319:2020:39
416.04.202104:3119:2120:40
517.04.202104:3019:2220:41
618.04.202104:2819:2320:43
719.04.202104:2619:2320:44
820.04.202104:2519:2420:45
921.04.202104:2319:2520:46
1022.04.202104:2119:2620:47
1123.04.202104:2019:2720:48
1224.04.202104:1819:2820:50
1325.04.202104:1719:2920:51
1426.04.202104:1519:3020:52
1527.04.202104:1319:3120:53
1628.04.202104:1219:3120:55
1729.04.202104:1019:3220:56
1830.04.202104:0919:3320:57
1901.05.202104:0719:3420:58
2002.05.202104:0619:3520:59
2103.05.202104:0419:3621:01
2204.05.202104:0319:3721:02
2305.05.202104:0119:3821:03
2406.05.202104:0019:3921:04
2507.05.202103:5919:3921:06
2608.05.202103:5719:4021:07**
2709.05.202103:5619:4121:08
2810.05.202103:5419:4221:09
2911.05.202103:5319:4321:11
3012.05.202103:5219:4421:12***


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Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İyi Klinik Uygulama Merkezi Başaraştırıcısı Dr. Ahmet İnal, bazı hastaların ramazan ayında ilaç kullanımını bıraktığını belirterek, "Yapılan hata şu; hastalarımız, günde 3 defa ilaç içecekse bunu sahur ile iftar arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Maalesef bu ilaç kullanımına uygun bir şey değil" dedi.

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Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, ramazan ayında ilaç kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. İnal, hastaların ramazan ayında kullandıkları ilaçları bırakmaması gerektiğini ancak bazı kişilerin oruç tutabilmek için ilaçlarını bırakabildiğini belirtti. Bu tür durumlarda hastalarda olumsuz etkileri gördüklerini söyleyen İnal, "Hastalarımızın doktorlarının kontrolünde gerekiyorsa ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. Yapılan hata şu; hastalarımız günde 3 defa ilaç içecekse bunu sahur ile iftar arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Yani insanlarımız oruç tutmak için iftardan sonra bu ilacı 3 defa almaya çalışabiliyor. Maalesef bu ilaç kullanımına uygun bir şey değil. Yani biz günde 3 defa ilaç kullanımını öneriyorsak bu 8 saat arayla demektir. 3 defa ilaç kullanan kişinin 08.00de, 16.00da ve 24.00te ilaç alması gerekiyor. Eğer bu tür bir mecburiyetiniz varsa bunun zaten kazası mevcut. Dolayısıyla kazasını yapabiliyorsunuz. O nedenle ramazan ayında insanların öncelikle sağlığını düşünmesi lazım. Sonrasında iyileştiklerinde oruçlarını kaza yapabilirler. İnsanların düzgün bir şekilde ilaçlarını kullanması şart. Özellikle yaşlı hastalarımızda biz bu durumu görüyoruz. Yaşlı insanlarımız oruç tutmayı çok istiyor. Bunu anlıyoruz ama eğer tedavimiz öncelikliyse bu tedavinin yapılması gerekiyor" dedi.

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Dr. Ahmet İnal, pandemi şartlarında toplumun aşılanması gerektiğine de dikkat çekerek, "En kısa sürede bunun bitirilmesi lazım. Yoksa bu mutant virüsün yayılma hızıyla beraber ve yeni mutantlar çıkacak. İngiltere mutantının yerine başka mutantlar da karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla aşılanmanın bir an önce yapılması lazım. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın da ’Ramazanda aşılanma yapılabilir’ diye açıklaması var. O nedenle oruç tutan insanlarımızın buna binaen aşılanmasında hiçbir sorun görmüyoruz. O yüzen bizim bu pandemiyi yenebilmemiz için aşılanmanın devam etmesi şart" diye konuştu.

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