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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:32,

Adana iftar saatleri Ramazan 2020: Adana iftar saat kaçta? İmsakiye bilgileri

Ramazan ayının ilk iftarı için Adana iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Adana Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Adana'da iftar saat kaçta yapılacak ve Adana iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Adana iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri

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Adana iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Adana iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Adana iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Adana imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana ilk iftar saati 19.28 olacak. Adana'da teravih saati ise 20.50 olarak eda edilecek.

ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:2820:50*
225.04.202004:1619:2920:51
326.04.202004:1519:3020:52
427.04.202004:1319:3120:54
528.04.202004:1219:3220:55
629.04.202004:1019:3320:56
730.04.202004:0819:3320:57
801.05.202004:0719:3420:59
902.05.202004:0519:3521:00
1003.05.202004:0419:3621:01
1104.05.202004:0319:3721:02
1205.05.202004:0119:3821:03
1306.05.202004:0019:3921:05
1407.05.202003:5819:4021:06
1508.05.202003:5719:4121:07
1609.05.202003:5519:4121:08
1710.05.202003:5419:4221:10
1811.05.202003:5319:4321:11
1912.05.202003:5119:4421:12
2013.05.202003:5019:4521:13
2114.05.202003:4919:4621:15
2215.05.202003:4819:4721:16
2316.05.202003:4619:4721:17
2417.05.202003:4519:4821:18
2518.05.202003:4419:4921:19
2619.05.202003:4319:5021:21**
2720.05.202003:4219:5121:22
2821.05.202003:4119:5121:23
2922.05.202003:4019:5221:24
3023.05.202003:3919:5321:25


ADANA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2İFTAR NEDİR

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

3İMSAK NEDİR

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

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Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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