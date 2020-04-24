Adana iftar saatleri Ramazan 2020: Adana iftar saat kaçta? İmsakiye bilgileri
Ramazan ayının ilk iftarı için Adana iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Adana Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Adana'da iftar saat kaçta yapılacak ve Adana iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Adana iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri
Adana iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Adana iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Adana iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Adana imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Adana ilk iftar saati 19.28 olacak. Adana'da teravih saati ise 20.50 olarak eda edilecek.
ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:28
|20:50*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:29
|20:51
|3
|26.04.2020
|04:15
|19:30
|20:52
|4
|27.04.2020
|04:13
|19:31
|20:54
|5
|28.04.2020
|04:12
|19:32
|20:55
|6
|29.04.2020
|04:10
|19:33
|20:56
|7
|30.04.2020
|04:08
|19:33
|20:57
|8
|01.05.2020
|04:07
|19:34
|20:59
|9
|02.05.2020
|04:05
|19:35
|21:00
|10
|03.05.2020
|04:04
|19:36
|21:01
|11
|04.05.2020
|04:03
|19:37
|21:02
|12
|05.05.2020
|04:01
|19:38
|21:03
|13
|06.05.2020
|04:00
|19:39
|21:05
|14
|07.05.2020
|03:58
|19:40
|21:06
|15
|08.05.2020
|03:57
|19:41
|21:07
|16
|09.05.2020
|03:55
|19:41
|21:08
|17
|10.05.2020
|03:54
|19:42
|21:10
|18
|11.05.2020
|03:53
|19:43
|21:11
|19
|12.05.2020
|03:51
|19:44
|21:12
|20
|13.05.2020
|03:50
|19:45
|21:13
|21
|14.05.2020
|03:49
|19:46
|21:15
|22
|15.05.2020
|03:48
|19:47
|21:16
|23
|16.05.2020
|03:46
|19:47
|21:17
|24
|17.05.2020
|03:45
|19:48
|21:18
|25
|18.05.2020
|03:44
|19:49
|21:19
|26
|19.05.2020
|03:43
|19:50
|21:21**
|27
|20.05.2020
|03:42
|19:51
|21:22
|28
|21.05.2020
|03:41
|19:51
|21:23
|29
|22.05.2020
|03:40
|19:52
|21:24
|30
|23.05.2020
|03:39
|19:53
|21:25
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