Adana sahur vakti 2021: Adana iftar ve sahur saatleri imsakiyesi! Adana'da imsak saati ne zaman ve saat kaçta?
Adana iftar vakti, saatlerin ilerlemesinin ardından, oruç ibadetlerini idrak edenlerin gündemine geldi. 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Adana iftar ve sahur saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye 2021 bilgilerine göre akşam ezanı saati ile birlikte açılacak olan oruç ibadetleri, ilçelere göre çok küçük dakika farklılıkları içerebilecek. Adana iftar saatleri ile oruçlarını açacak olanlar, Adana'da iftar vakti ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını 2021 İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, 16 Nisan Adana iftar saatleri ve iftar vakitleri bilgisi
Adana iftar vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Adana'da iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Adana iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Adana'da iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Adana iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar
ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da 17 Nisan'da sahur bitişi için ezan 04.30'da okunacak.
ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:36
|19:18
|20:37*
|2
|14.04.2021
|04:35
|19:19
|20:38
|3
|15.04.2021
|04:33
|19:20
|20:39
|4
|16.04.2021
|04:31
|19:21
|20:40
|5
|17.04.2021
|04:30
|19:22
|20:41
|6
|18.04.2021
|04:28
|19:23
|20:43
|7
|19.04.2021
|04:26
|19:23
|20:44
|8
|20.04.2021
|04:25
|19:24
|20:45
|9
|21.04.2021
|04:23
|19:25
|20:46
|10
|22.04.2021
|04:21
|19:26
|20:47
|11
|23.04.2021
|04:20
|19:27
|20:48
|12
|24.04.2021
|04:18
|19:28
|20:50
|13
|25.04.2021
|04:17
|19:29
|20:51
|14
|26.04.2021
|04:15
|19:30
|20:52
|15
|27.04.2021
|04:13
|19:31
|20:53
|16
|28.04.2021
|04:12
|19:31
|20:55
|17
|29.04.2021
|04:10
|19:32
|20:56
|18
|30.04.2021
|04:09
|19:33
|20:57
|19
|01.05.2021
|04:07
|19:34
|20:58
|20
|02.05.2021
|04:06
|19:35
|20:59
|21
|03.05.2021
|04:04
|19:36
|21:01
|22
|04.05.2021
|04:03
|19:37
|21:02
|23
|05.05.2021
|04:01
|19:38
|21:03
|24
|06.05.2021
|04:00
|19:39
|21:04
|25
|07.05.2021
|03:59
|19:39
|21:06
|26
|08.05.2021
|03:57
|19:40
|21:07**
|27
|09.05.2021
|03:56
|19:41
|21:08
|28
|10.05.2021
|03:54
|19:42
|21:09
|29
|11.05.2021
|03:53
|19:43
|21:11
|30
|12.05.2021
|03:52
|19:44
|21:12***
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