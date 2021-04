Adana sahur vakti 2021: Adana iftar ve sahur saatleri imsakiyesi! Adana'da imsak saati ne zaman ve saat kaçta?

AFYONKARAHİSAR Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, ramazan ayında vücut direncinin artırılması ve koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin önemine işaret etti. Alev Türe, özellikle güneşte ve balıkta bulunan D vitamininin yanı sıra C vitamininin hem ramazan hem de koronavirüs sürecinde çok önemli olduğunu vurguladı.



Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, ramazan ayında koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlattı. Tüm hastalıklar gibi koronavirüsle de mücadele etmek ve yakalanmamak için veya hafif atlatmak için kişiye bağlı faktörler olduğunu söyleyen Dr. Alev Türe, kronik hastalığı olan kişilerde, beslenmesi bozuk olanlarda, bağışıklık sistemini zayıf düşürecek rahatsızlığı olan kişilerde koronavirüs hastalığının da diğer hastalıklar gibi daha farklı seyrettiğini vurguladı. Dr. Alev Türe, "Biz her zaman diyoruz ki beslenmemize dikkat edelim. Uykumuza dikkat edelim, stres faktörüne dikkat edelim, mümkün olduğunca ev içi dahi olsa özellikle bu koronavirüs döneminde insanlar maalesef evlere kapanmak zorunda kaldılar, ev içi dahi olsa egzersiz yapmaya çalışalım. Beslenmeyle ilgili de özellikle C vitamini, evlere kapandığımız için D vitaminini güneşten alamayacağımız için vitaminler şeklinde alabiliriz. Multivitaminler tarzı vitaminlerden faydalanabiliriz. Selenyum bizim için çok önemli. C vitamini, D vitamini önemli, çinko çok önemli, bunları besin olarak kış mevsiminde turunçgillerden brokoli çok önemlidir, sarımsak, soğan bunlar bizim rahatlıkla ve bolca tüketmemiz gereken özellikle kefir bağışıklık sistemini güçlendirme adına çok önemli. Evde kendi yaptığımız probiyotik yoğurtlar bunlar bizim için çok önemli" dedi.