Adana Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

CUMA NAMAZI İÇİN UYULACAK TEDBİRLER: Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.



Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları, Namaz için camilere gelmemeleri gerekmektedir.



Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek, cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacaktır.



Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.



Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, abdest vb. ihtiyaçlar evlerde veya iş yerlerinde giderilerek gelinecektir.



Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunludur. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunludur.