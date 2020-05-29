Adana Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

Camilerin kademeli olarak açılma kararının ardından Adana'da ilk Cuma namazı cemaatle birlikte eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi kapsamında ibadetlerini yapmak üzere yola çıkacak olan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini de götürecek. Cami avlularında kılınacak olan Cuma namazı, bazı kurallara uyulmasını da gerektirecek. Peki, Adana'da Cuma namazı kılınacak olan camiler hangileri? İşte, tüm camilerin listesi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Adana'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi
ADANA'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?
Cami listesini görebilmek için lütfen ilçelerin ismine tıklayınız
Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları, Namaz için camilere gelmemeleri gerekmektedir.
Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek, cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacaktır.
Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.
Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, abdest vb. ihtiyaçlar evlerde veya iş yerlerinde giderilerek gelinecektir.
Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunludur. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunludur.
3
Abone Ol
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri gerekmektedir. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımızın seccadelerini yıkamaları gerekmektedir.
Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacaktır.
Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulacaktır. Bunun için namazların sünnetleri evde kılınabilecek ve tesbihat evde yapılacaktır.
Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması mutlaka gerekmektedir.
Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılması kesinlikle yasaktır.
4
Abone Ol
Cami önlerinde dilencilere müsaade edilmeyecektir. Özellikle cuma namazı sonrasında cami çevresinde sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecektir.
Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın görevlilerin rehberliğine dikkat etmesi gerekmektedir.
Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır. Vatandaşlarımızın Cuma Heyetinin rehberliğine dikkat etmesi ve uyması gerekmektedir.