Adana 2020 İmsakiye: Adana sahur saat kaçta? Adana sahur ve iftar vakitleri
Adana'da sahur saat kaçta? sorusu oruç ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet 2020 İmsakiye bilgilerine göre sahur sofralarını hazırlayacak olan vatandaşlar, 25 Nisan sahur vakitlerini öğrenmek adında sahur ne zaman? sorusunun yanıtını almak istiyor. İşte, Adana sahur ve iftar vakitleri ve Adana Ramazan imsakiyesi bilgileri...
Ramazan ayında Adana sahur saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Adana Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Adana'da sahur saat kaçta yapılacak ve Adana sahur saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Adana sahur saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri
ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da 25 Nisan'da sahur 04:16'da gerçekleşecek.
ADANA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:28
|20:50*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:29
|20:51
|3
|26.04.2020
|04:15
|19:30
|20:52
|4
|27.04.2020
|04:13
|19:31
|20:54
|5
|28.04.2020
|04:12
|19:32
|20:55
|6
|29.04.2020
|04:10
|19:33
|20:56
|7
|30.04.2020
|04:08
|19:33
|20:57
|8
|01.05.2020
|04:07
|19:34
|20:59
|9
|02.05.2020
|04:05
|19:35
|21:00
|10
|03.05.2020
|04:04
|19:36
|21:01
|11
|04.05.2020
|04:03
|19:37
|21:02
|12
|05.05.2020
|04:01
|19:38
|21:03
|13
|06.05.2020
|04:00
|19:39
|21:05
|14
|07.05.2020
|03:58
|19:40
|21:06
|15
|08.05.2020
|03:57
|19:41
|21:07
|16
|09.05.2020
|03:55
|19:41
|21:08
|17
|10.05.2020
|03:54
|19:42
|21:10
|18
|11.05.2020
|03:53
|19:43
|21:11
|19
|12.05.2020
|03:51
|19:44
|21:12
|20
|13.05.2020
|03:50
|19:45
|21:13
|21
|14.05.2020
|03:49
|19:46
|21:15
|22
|15.05.2020
|03:48
|19:47
|21:16
|23
|16.05.2020
|03:46
|19:47
|21:17
|24
|17.05.2020
|03:45
|19:48
|21:18
|25
|18.05.2020
|03:44
|19:49
|21:19
|26
|19.05.2020
|03:43
|19:50
|21:21**
|27
|20.05.2020
|03:42
|19:51
|21:22
|28
|21.05.2020
|03:41
|19:51
|21:23
|29
|22.05.2020
|03:40
|19:52
|21:24
|30
|23.05.2020
|03:39
|19:53
|21:25
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