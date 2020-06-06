Adam olacak çocuk kendini yıllar önce belli etmiş! Onu tanıdınız mı?
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü.. İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Şu sıralar 30'lu yaşlarının başında olan ve dizilerin aranan isimleri arasına adını yazdıran ünlü oyuncuyu, çocukluk fotoğrafına bakınca tanıyabildiniz mi?
Hacıoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri "Adam olacak çocuk kendini yıllar önce belli etmiş!" dedirtti.
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
7