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Adalet Bakanlığına personel alımı başvuruları ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Adalet Bakanlığı#Personel Alımı#Seoanasayfa

Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personel alınacak. Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığına personel alımı başvuruları ne zaman?

1/3Adalet Bakanlığına personel alımı başvuruları ne zaman İşte tarih bilgisi

Adalet Bakanlığına personel alımı sınavı için başvurular 1 Mart'ta başlayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu. İşte, Adalet Bakanlığına personel alımı başvuruları hakkında son gelişmeler...

2/3BAKAN TARİH VERDİ

BAKAN TARİH VERDİ

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

3/3Adalet Bakanlığına personel alımı başvuruları ne zaman İşte tarih bilgisi

Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

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#Adalet Bakanlığı#Personel Alımı#Seoanasayfa