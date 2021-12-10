Adalet Bakanlığı'na 200 personel alımı yapacak… Psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı alımı başvuru şartları
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı olmak üzere toplamda 200 personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı alımı başvuru şartları…
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacak. 2020-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen her bir kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak, 3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak, 3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.