Adalet Bakanlığı'na 200 personel alımı yapacak… Psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı alımı başvuru şartları

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak, 3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,



b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,



c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,



4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.