Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman yapılacak? Erteleme açıklaması geldi
Adalet Bakanlığı, bazı yazılı ve sözlü sınavları erteledi. Adalet Bakanlığınca 30 Nisan ile 17 Mayıs arasında yapılacağı duyurulan yazılı ve sözlü sınavların ertelendiği bildirildi. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman yapılacak?
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar çerçevesinde, 30 Nisan ile 17 Mayıs arasında gerçekleştirilmesi planlanan sınavlar ertelendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Bu kapsamda, hakim ve savcı adaylığı ile icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, Bakanlığın taşra teşkilatındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve sözlü sınavlar başka bir tarihte yapılacak.
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Yeni sınav tarihleri, Adalet Komisyonları ve Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.
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Ayrıca Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı da 30 Mayıs'a ertelendi.