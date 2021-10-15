Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Bin hakim savcı alımı sınav şartları ve tarihleri belli oldu

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Sınav ücreti, bir sınava katılan adaylar için 250, iki sınava katılan adaylar için 375, üç sınava katılan adaylar için ise 500 lira olacak. Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi ya da banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.



Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.