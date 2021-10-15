Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Bin hakim savcı alımı sınav şartları ve tarihleri belli oldu
Adalet Bakanlığı sınav tarihleri ÖSYM'nin yayınladığı takvim ile belli oldu. 2-10 Kasım arasında tamamlanacak başvuruların ardından bin hakim ve savcı alımı için organize edilecek söz konusu sınavlar, 2021-Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı oturumları ile gerçekleşecek. Sınav ücreti, bir sınava katılan adaylar için 250, iki sınava katılan adaylar için 375, üç sınava katılan adaylar için ise 500 lira olacak. ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı sınavları aralık ayında yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? İşte, 2021 Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı sınav tarihleri ve başvuru şartları.
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Adalet Bakanlığı sınavları adayların gündeminde yer almaya başladı. 9-5 dereceli kadrolara 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı almak için gerçekleşecek olan sınavlar 25-26 Aralık'ta yapılacak. Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numaraları ile tamamlayacaklar.
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ADALET BAKANLIĞI SINAV TARİHLERİ
Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek veGenel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’datamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2.Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu içinsınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonrasınav binalarına alınmayacaklardır.
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ç) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3.Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
c) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testininuygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavınbu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınav ücreti, bir sınava katılan adaylar için 250, iki sınava katılan adaylar için 375, üç sınava katılan adaylar için ise 500 lira olacak. Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi ya da banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.
Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.
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Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekecek.