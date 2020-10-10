Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı 2020 hakim savcı alımı sınav tarihleri

SINAV SORULARI VE KONU DAĞILIMI Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan,



Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur.



Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.



Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.