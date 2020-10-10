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Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 02:02 | 

Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı 2020 hakim savcı alımı sınav tarihleri

Adalet Bakanlığı sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. 1-8 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan, 1200 Hakim ve Savcı alımı için organize edilecek olan söz konusu sınavlar Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı oturumları düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı sınavları kasım ayında gerçekleşecek. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? İşte, hakim savcı alımı 2020 Adalet Bakanlığı sınav tarihleri ve sınavlar ilgili ayrıntılar.

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Adalet Bakanlığı sınavları adayların gündeminde yer almaya başladı. 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı olmak üzere1200 hakim ve savcı alımı için gerçekleşecek olan sınavlar 21-22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. Başvuruları kaçıran adaylar ise 23 Ekim 2020'de geç başvurularını yapabilecek. İşte, ayrıntılar.

2ADALET BAKANLIĞI SINAV TARİHLERİ
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ADALET BAKANLIĞI SINAV TARİHLERİ

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 16.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

4SINAV SORULARI VE KONU DAĞILIMI
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SINAV SORULARI VE KONU DAĞILIMI

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan,

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

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Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

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