Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı 2020 hakim savcı alımı sınav tarihleri
Adalet Bakanlığı sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. 1-8 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan, 1200 Hakim ve Savcı alımı için organize edilecek olan söz konusu sınavlar Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı oturumları düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı sınavları kasım ayında gerçekleşecek. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? İşte, hakim savcı alımı 2020 Adalet Bakanlığı sınav tarihleri ve sınavlar ilgili ayrıntılar.
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1
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Adalet Bakanlığı sınavları adayların gündeminde yer almaya başladı. 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı olmak üzere1200 hakim ve savcı alımı için gerçekleşecek olan sınavlar 21-22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. Başvuruları kaçıran adaylar ise 23 Ekim 2020'de geç başvurularını yapabilecek. İşte, ayrıntılar.
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ADALET BAKANLIĞI SINAV TARİHLERİ
Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 16.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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SINAV SORULARI VE KONU DAĞILIMI
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan,
Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur.