Adalet Bakanlığı sınavları iptal mi oldu, ertelendi mi? 2021 Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavları için açıklama
Adalet Bakanlığı sınavları için son dakika açıklama geldi. 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasında yapılması beklenen Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarının tam kapanma nedeni ile ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde düzenlenecek. Açıklamanın ardından gözler Adalet Bakanlığı yeni sınav tarihlerine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ertelenen Adalet Bakanlığı sınavları ile ilgili yapılan açıklama.
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Adalet Bakanlığı sınavları için iptal açıklaması geldi. Nisan ve mayıs aylarını kapsayan 17 günlük tam kapanma nedeni ile Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavlar ertelendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi. Ertelenen Adalet Bakanlığı sınavlarının tarihinin daha sonra ilan edilmesi bekleniyor.
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ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.
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MEB SIBAVLARI ERTELEMİŞTİ
Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullanmıştı.