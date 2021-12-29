MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM hakimlik sınav sonucu için tarih verdi
GeriGündem Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM hakimlik sınav sonucu için tarih verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 10:51 | 

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM hakimlik sınav sonucu için tarih verdi

Adalet Bakanlığı sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlandı. 021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı Avukat) ve 2021 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) sınavları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM’nin hakimlik sınav sonucu için verdiği tarih…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle bildirildi. Takvime göre, hakimlik sınavının da içerisinde yer aldığı Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ocak ayında ÖSYM’nin sonuç ekranından açıklanacak.
2
Hakimlik sınavı sonuçları 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
3
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi