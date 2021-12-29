Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM hakimlik sınav sonucu için tarih verdi
Adalet Bakanlığı sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlandı. 021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı Avukat) ve 2021 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) sınavları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM’nin hakimlik sınav sonucu için verdiği tarih…
Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle bildirildi. Takvime göre, hakimlik sınavının da içerisinde yer aldığı Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ocak ayında ÖSYM’nin sonuç ekranından açıklanacak.