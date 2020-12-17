Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için tarih verdi

ADALET BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları, hakim adayları, icra müdür ve yardımcıları, icra katipleri ve adalet uzmanları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanacak yönetmeliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.



Buna göre, zabit katibi, cezaevi katibi, daktilograf kadrolarına bilişim teknolojileri mezunları da diğer genel şartları taşımaları koşuluyla atanabilecek.



Aşçı kadrosuna atanabilmek için ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olma şartında değişiklik yapıldı. Adalet Bakanlığında aşçı kadrosuna atanmak için ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen, Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak gerekecek.



Merkezi sınava girip en az 70 puan alanlar arasından ilk defa atanacak personelden, zabıt katibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ile cezaevi katibi kadroları için seçim yapılırken, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına öncelik tanınacak.