Adalet Bakanlığı psikolog - pedagog - sosyal çalışmacı alımı başvuruları başladı!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2- 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.



ÖZEL ŞARTLAR



A- Psikolog: Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.



B-Pedagog: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.



C- Sosyal Çalışmacı: Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.



D- İstatistikçi: İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.



E- Mimar: Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.



F- Diyetisyen: Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.



G- Şehir Plancısı: Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.



