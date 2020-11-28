Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar

Adalet Bakanlığı personel alımında adaylar başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yaptı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı ve mülakat listelerinin ne zaman belli olacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...