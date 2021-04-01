Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler CTE İKM başvuru sonuçlarında

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? İKM başvurularının 12 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Adalet Bakanlığı'nın İKM başvuru sonuçları açıklamasını nisan ayının başında duyurması bekleniyor.



Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.



Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.