Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler CTE İKM başvuru sonuçlarında
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan giderek artıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları mart ayında alındı. 4.918 infaz ve koruma memuru alımı için süreç devam ediyor. Yayımlanan ilana göre sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
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Adalet Bakanlığı 4.918 infaz ve koruma memuru alımı başvuruları 23 Şubat ve 13 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Şimdi gözler İKM başvuru sonuçlarına çevrildi. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecekler.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İKM başvurularının 12 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Adalet Bakanlığı'nın İKM başvuru sonuçları açıklamasını nisan ayının başında duyurması bekleniyor.
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
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NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.