Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır? Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları listesi
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı kurası 17 Mart tarihinde yapıldı. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlendi. Belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. İşte Adalet Bakanlığı kura sonuçları hakkında detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçlar, dün gerçekleştirilen kuranın ardından yayımlandı. 17 Mart tarihinde yapılan kura çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekiliş seyircisiz bir ortamda yapıldı. Adalet Bakanlığı kura sonuçları canlı yayında belli olduktan sonra kurum tarafından yapılan açıklamada, kura sonuçları isim listesinin adalet.gov.tr, https://pgm.adalet.gov.tr/ ve https://cte.adalet.gov.tr adreslerinden açıklandığı duyuruldu. İşte Adalet Bakanlığı kura sonuçları listesi ve detaylar...
2
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapıldı.
Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamadı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alındı. Kuranın ardından yapılan açıklamada bugün listenin bakanlığın sitesinden yayınlanacağı duyuruldu.
3
Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.
Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.
5
Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.
6
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edildi.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.
7
58 Sürekli İşçi Kura Sonuçları
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanun’a dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, temizlik görevlisi unvanında istihdam edilecek sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 04.03.2021-08.03.2021 tarihleri arasında alınmıştır. Alınan başvurular kapsamında asil ve yedek adayların belirlenmesi için (4 katı asil ve 4 katı yedek) 17.03.2021 tarihinde Altındağ 5. Noterlik huzurunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10.30’da başlatılan kura töreni sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenmiştir. Kura çekimi youtube üzerinden (https://www.youtube.com/watch?v=Z2vyW3u7OiM) canlı olarak yayımlanmıştır.
Kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı aday asil ve 4 (dört) katı aday yedek olarak belirlenmiştir. Kura sonucu aşağıda yer alan sonuç sorgulama ekranından öğrenilebilecek olup, asil ve yedek olarak kazanan adayların başvuru yaptığı İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın (Ankara, Denizli, Elazığ, İstanbul/Bakırköy, Kahramanmaraş ve İzmir) internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.
Kura sonucu asil ve yedek olarak belirlenen adayları tebrik eder başarılar dileriz.