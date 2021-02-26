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Ekonomi
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 10:35 | 

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Adalet Bakanlığının 11 bin 484 yeni personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilanda yer alan personel alımları arasında 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 4 bin 918 infaz ve koruma memuru alımı da bulunuyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 12 Mart’a kadar devam edecek. İşte başvuru şartları ve detaylar

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 23 Şubat tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 12 Mart saat 23:59’a kadar yapabilecekler. Başvurular "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yapılarak, Adalet Bakanlığı İş Başvurusu ekranı kullanılarak yapılıyor. Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek.

2ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek.

Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacak. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS Sınavında KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek. Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacak. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumlu olacak.

e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekecek.

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

3BAŞVURU ŞARTLARI
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BAŞVURU ŞARTLARI

A. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

1. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

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