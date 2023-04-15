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Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı? 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları neler? Bakan Bozdağ duyurmuştu... İşte kadro dağılımı detayı

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#Adalet Bakanlığı Personel Alımı#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanlığı 18 Bin 305 Personel Alımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 01:52

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. İstihdama devam eden Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" açıklamasını yapmasının ardından, gözler Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarına çevrildi. https://pgm.adalet.gov.tr/ internet adresinde yapılacak olan personel alımı kadro dağılımı da Bozdağ'ın açıklamasıyla gündeme geldi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı? ? 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları neler? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/4Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları neler Bakan Bozdağ duyurmuştu... İşte kadro dağılımı detayı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, son gelişmelerle takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 personel alımı yapılacağını bildirmişti. Gerekli özel ve genel başvuru şartlarını taşımayan adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayacaklar. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan başvurular öncesi ilan Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ancak henüz personel alımı başvuru tarihi açıklanmadı.

2/4ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık olarak yakın zamanda personel alım ihalesi açacaklarını duyurarak, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklere göre dağılımı ve müracaat şartları bakanlığımız tarafından ilan edilecek" dedi.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı henüz yayınlanmadı. 18 bin 305 personel alımı ilanı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası pgm.adalet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Personel alımı ilanında alım yapılacak meslek grupları, özel ve genel başvuru şartları, son başvuru tarihi ve başvuru şekli gibi bilgiler yer alacak.

3/42023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DAĞILIMI

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DAĞILIMI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" dedi. Hangi kadrolara alım yapılacağı yayınlanacak ilanın ardından belli olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda kadro dağılımı şu şekildeydi;

İstihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (toplam 5445)

4/4ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı, alım yapılacak meslek gruplarına göre özel ve genel başvuru şartlarını açıklayacak. Başvuru şartları detayları, kılavuzda yer alacak. Sınav, eğitim, yaş ve diğer kriterler kılavuzun yayınlanması ile belli olacak. Alım yapılacak mesleğe göre şartlar değişkenlik gösterecek. Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı personel alımı şartları şu şekildeydi;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

 

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