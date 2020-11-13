Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlarda KPSS B puanı kullanılacak. Adaylar başvurularını "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden tamamlayabilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?
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Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alınacak. Bu gelişmenin duyulması ile başvuru şartlarının neler olduğu ile son başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin son bilgiler...
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SON BAŞVURU TARİHİ
Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.
Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.
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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.
ÖZEL ŞARTLAR
A- Psikolog: Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.
B-Pedagog: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
C- Sosyal Çalışmacı: Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
D- İstatistikçi: İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.
E- Mimar: Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.
F- Diyetisyen: Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.
G- Şehir Plancısı: Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.