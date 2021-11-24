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Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 11:51 |  

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alacak

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamasında müjdeli haberi duyurdu. Bakan Gül açıklamasında, ‘2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız.’ dedi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi yoğun ilgi görüyor. Adalet Bakanlığı’na 12 bin 400 personel alınacağı duyuruldu. Bakan Gül açıklamasında, ‘Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.’ dedi. İşte son alımlarda açıklanan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
2ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, ‘2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.’ Dedi. Henüz başvuru takvimi yayımlanmadı.
3ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Son alımlarda açıklanan başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
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