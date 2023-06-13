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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2023|| Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 12:02

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları gündemin aranan başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı kadrolarında açık bulunan kadrolara gerçekleştirilecek. Personel alımı sonuçları için beklenen duyuru adalet.gov.tr adresinden açıklanacak. Ardından adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber başvuru sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

1/4ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2023|| Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

Adalet Bakanlığı 2023 yılında 22 bin 43 personel alımı için ilan yayınlanmıştı. Başvuru işlemleri 25 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler adalet.gov.tr adresinden gelecek olan duyurulara çevrildi. Adliyelerde 10 bin 719 kişi, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 183, İcra dairelerinde 700 ve Bakanlık merkez teşkilatında 563 olmak üzere toplam 22 bin 43 personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar...

2/4ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 11 Mayıs’ta sona erdi. Başvuruların üzerinden neredeyse 1 aylık zaman geçerken henüz personel alımı başvuru sonuçları açıklanmadı. Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Ancak henüz başvuru sonuçlarının duyurulacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-msu-tercih-sonuclari-aciklandi-mi-ne-zaman-aciklanacak-2023-msu-tercih-sonuclari-nasil-ogrenilir-42283083

3/4ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından sonuçların açıklandığına ilişkin resmi duyuru geldikten sonra adaylar e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. e-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “Adalet Bakanlığı” yazarak güncel işlemleri görüntüleyebilir ve sonuç ekranına ulaşabilirler.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli alımı yapılacak.

Ayrıca gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

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