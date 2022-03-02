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Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ekranı! Zabıt katibi, infaz koruma memuru başvuru şartları neler?

#Adalet Bakanlığı#Adalet Bakanlığı Alım#Seoanasayfa

Adalet Bakanlığı personel alımı ile zabıt katibi, infaz koruma memuru, şoför ve teknisyen gibi pek çok alanda istihdam sağlayacak. Bünyesine yaklaşık 13 bin kişiyi alacak olan Adalet Bakanlığı, alımla ilgili ilanları Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı hangi alanlarda gerçekleştirilecek ve ilanlarda son gün ne zaman olacak? İşte, infaz koruma memuru ve zabıt katibi başta olmak üzere tüm alımlar hakkında bazı detaylar

1/5Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ekranı Zabıt katibi, infaz koruma memuru başvuru şartları neler

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ile 2022 yılında zabıt katibi, İnfaz Koruma Memuru ve icra katibi gibi birçok alanda alım yapacak. Adalet Bakanlığı, başvurular hakkında bazı detaylara yer verdi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı için şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2/5ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

3/5ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

- Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4/5Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ekranı Zabıt katibi, infaz koruma memuru başvuru şartları neler

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

5/5KADRO BİLGİLERİ

KADRO BİLGİLERİ

Alım yapılacak kadro detayları tablodaki gibi gerçekleşecek.

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#Adalet Bakanlığı#Adalet Bakanlığı Alım#Seoanasayfa