Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum
Adalet Bakanlığı personel alımında adaylar başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yaptı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı ve mülakat listelerinin ne zaman belli olacağı sorgulanıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı için başvuru süreci geride kaldı. Sözlü sınav ile Bakanlığın merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alınacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.
Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.
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Söz konusu sonuçlar için tarih belli olduğu takdirde ya da sonuçlar açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.