Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı için başvuru süreci geride kaldı. Sözlü sınav ile Bakanlığın merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alınacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...