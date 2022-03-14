Adalet Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman bitecek? İşte alımlarda son durum

Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personel alınacak. Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personel alımıyla ilgili önemli açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapıldı. Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alım başvurularında son durum...
Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.
Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı için başvurular başladı. Başvurular 17 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Yayımlanan ilanlara göre personel alımında 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı da gerçekleştirilecek. Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.