Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 2020 yılının yaz aylarından itibaren başlayan Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri, alınan kararlar doğrultusunda belirli periyodlarla 2 ay uzatılabiliyor. Peki, güncel açıklamalara göre Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri, mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda art arda uzatılan Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri, yeni dönemde uzatılıp uzatılmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte, o bilgiler
2
2 KEZ DAHA UZATILABİLECEK
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
3
2 AY SÜREYLE UZATILMIŞTI
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirilmişti.