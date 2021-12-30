Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları ne zaman? İcra Müdür/Müdür Yardımcısı alımı yapılacak!
Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı istihdam edecek. Söz konusu alımlara ilişkin detaylar, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor. İlana başvuracak adayların hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Adalet Bakanlığı, 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacığını açıkladı. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracaklarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. İşte, Adalet Bakanlığı icra müdürü ve müdür yardımcısı alımının ayrıntıları...
Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır.