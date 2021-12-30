Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları ne zaman? İcra Müdür/Müdür Yardımcısı alımı yapılacak!

Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.