MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalet Bakanlığı 202 personel alımı yapılacağını duyurdu - İşte branş dağılımı ve başvuru şartları
GeriGündem Adalet Bakanlığı 202 personel alımı yapılacağını duyurdu - İşte branş dağılımı ve başvuru şartları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 09:30 | 

Adalet Bakanlığı 202 personel alımı yapılacağını duyurdu - İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

Adalet Bakanlığı 202 personel alımı yapılacağını duyurdu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; toplam 202 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadarhttps://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tariharalığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklar. İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımında branş dağılımı ve başvuru şartları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Adalet Bakanlığı yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde farklı branşlarda 202 sözleşmeli personel alınacak. 31 Mart 2021 resmi gazetede yer alan ilan detaylarına göre Adalet Bakanlığı CTE, 37 öğretmen alımı, 108 psikolog alımı, 48 sosyal çalışmacı, 5 fizyoterapist, 2 veteriner ve 2 inşaat mühendisi alacak.

2

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımının detayları yayınlanan ilanla paylaşıldı. İlanda "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarındasözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır. " denildi.

3BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

4BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadarhttps://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tariharalığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:

Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:

a) Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.

b) Sertifika (Öğretmen adayları için; Pedagojik Formasyon Belgesi veya Sertifikası, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması, Sınıf Öğretmenliği Sertifikası),

c) Sağlık Kurulu Raporu (Erkek adaylar için; Askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu)

d) Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların denklik belgelerini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi