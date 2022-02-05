Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alımının detayları

Bekir Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 sözleşmeli personel alınacak.



