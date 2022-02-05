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Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alımının detayları

#Adalet Bakanlığı#Personel Alımı#Adalet Bakanlığı Perosnel Alımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını ilan etti. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerini kullandı. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımının ayrıntıları...

1/4Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak İşte Adalet Bakanlığı personel alımının detayları

Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

2/4Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak İşte Adalet Bakanlığı personel alımının detayları

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum" dedi.

3/4Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak İşte Adalet Bakanlığı personel alımının detayları

Bekir Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 sözleşmeli personel alınacak.

4/4Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak İşte Adalet Bakanlığı personel alımının detayları

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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