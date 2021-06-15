Ada Masalı oyuncuları kimler? İşte Ada Masalı konusu ve oyuncu kadrosu

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u romantik ve keyifli bir hikayeyle ada atmosferinde seyirciyle buluşturacak yeni dizi ‘Ada Masalı’ 15 Haziran Salı günü Star’da başlıyor. Tanıtımlarıyla herkesin içini şimdiden ısıtan ve sosyal medyanın da gündemine oturan dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar belli oldu.