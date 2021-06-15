Ada Masalı oyuncuları kimler? İşte Ada Masalı konusu ve oyuncu kadrosu
Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’ ekranlara "merhaba" demeye hazırlanıyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın romantik yaz dizisi Ada Masalı Salı günleri izleyicilerle buluşacak. Peki, Ada Masalı oyuncuları kimler? İşte Ada Masalı konusu ve oyuncu kadrosu...
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Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u romantik ve keyifli bir hikayeyle ada atmosferinde seyirciyle buluşturacak yeni dizi ‘Ada Masalı’ 15 Haziran Salı günü Star’da başlıyor. Tanıtımlarıyla herkesin içini şimdiden ısıtan ve sosyal medyanın da gündemine oturan dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar belli oldu.
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Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.
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ADA MASALI OYUNCU KADROSU
Star TV’de başlayacak ve seyirciyi evlerinden alıp rüya gibi bir atmosfere götürecek Ada Masalı'nın oyuncu kadrosunda; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Ada Masalı’nın senaryosu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor.