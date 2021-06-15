Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede, hangi ilde?
Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosuyla olduğu kadar çekim yerleriyle de merak uyandırdı. Salı günleri yayınlanacak olan Ada Masalı, Ege Bölgesi’nin en sevilen yerlerinden birinde gerçekleşiyor. Peki, dizide geçen Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı nerede çekiliyor? İşte Ada Masalı'nın konusu ve çekim yeri hakkında bilgiler...
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Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u romantik ve keyifli bir hikayeyle ada atmosferinde seyirciyle buluşturacak yeni dizi Ada Masalı bugün başlıyor.
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Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını ekrana taşıyacak.
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ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.
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KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?
Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır.Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.