Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede?
‘Ada Masalı’nın genç ve başarılı isimlerden oluşan ekibinin yanı sıra çekim yerleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Ege Bölgesi’nde çekimleri devam eden Ada Masalı sımsıcak yaz havasını evlerinize getiriyor. Özellikle dizide geçen Kırlangıç Adası’nın konumu merak ediliyor. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede?
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1
Star Tv’nin yaz dizilerinden Ada Masalı dizisinin çekim sahneleri dikkat çekti. Ada Masalı dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda başlayan hikayesi anlatılıyor. Dizide Kırlangıç Adası geçiyor ancak Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.
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Kırlangıç Adası nerede?
Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı Teselya bölgesinde bulunan bir ada. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.
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SIĞACIK NEREDE?
Sığacık, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalledir. 1522 yılında inşa edilmiş bir Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içerisinde yer alır. Sığacık, Seferihisar merkezine uzaklığı 5 kilometreden azdır. Kuzeye bakacak şekilde küçük bir yarımada üzerinde yer almaktadır.