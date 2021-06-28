Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede?

Star Tv’nin yaz dizilerinden Ada Masalı dizisinin çekim sahneleri dikkat çekti. Ada Masalı dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda başlayan hikayesi anlatılıyor. Dizide Kırlangıç Adası geçiyor ancak Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.