Ada Masalı nerede çekiliyor? Dizide adı geçen Sığacık ve Kırlangıç Adası nerede?
Ada Masalı dizisi konusu ve oyuncularıyla olduğu kadar çekim yerleriyle de adından söz ettirdi. Özellikle dizide adı geçen Kırlangıç Adası ve Sığacık'ın konumu merak konusu oldu. Büyülü bir atmosfer çekilen dizinin çekim yerlerini öğrenmek isteyen izleyiciler, internetten araştırma yapıyor. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Dizide adı geçen Sığacık ve Kırlangıç Adası nerede?
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1
Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’, ilk bölümüyle yaz ve aşk esintisini evlere taşıdı. İşinde başarılı, ışığıyla herkesi etkileyen şehirli Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile yakışıklılığı ve yardımseverliğiyle adanın göz bebeği Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda başlayan hikayelerini seyirciyle buluşturan dizi, sımsıcak atmosferi ve eğlenceli karakterleriyle seyirciden tam not aldı.
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ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.
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KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?
Dizinin tanıtımlarında geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.
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SIĞACIK NEREDE?
Sığacık, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalledir. 1522 yılında inşa edilmiş bir Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içerisinde yer alır. Sığacık, Seferihisar merkezine uzaklığı 5 kilometreden azdır. Kuzeye bakacak şekilde küçük bir yarımada üzerinde yer almaktadır.