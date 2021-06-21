Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası ve Sığacık nerede?)
Ada Masalı dizisiyle birlikte Kırlangıç Adası ve Sığacık’ın konumu bir kez daha merak konusu oldu. Pazartesi günleri yayınlanan Ada Masalı’nda adı geçen Kırlangıç Adası ve Sığacık’ın nerede olduğu dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, dizinin ana karakterleri Haziran ve Poyraz’ın yollarının kesiştiği Kırlangıç Adası nerede?
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Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının Kırlangıç Adası’nda kesişme hikayesi anlatılıyor.
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Ada Masalı dizisiyle gündem olan Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı Teselya bölgesinde bulunan bir ada. Ada, İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.
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Ancak dizi Kırlangıç Adası'nda değil turistik bir bölge olan Sığacık ilçesinde çekiliyor.
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Sığacık nerede?
Sığacık, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalledir. 1522 yılında inşa edilmiş bir Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içerisinde yer alır. Sığacık, Seferihisar merkezine uzaklığı 5 kilometreden azdır. Kuzeye bakacak şekilde küçük bir yarımada üzerinde yer almaktadır.