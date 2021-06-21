Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası ve Sığacık nerede?)

Ada Masalı dizisiyle gündem olan Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı Teselya bölgesinde bulunan bir ada. Ada, İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.