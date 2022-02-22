Survivor eleme adayı kim oldu? Ada konseyine Yasin ve Hikmet kavgası damga vurdu! 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı 21 Şubat Pazartesi akşam belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor'da yarışmacılar ilk olarak dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Oyunun sonunda gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Eleme konseyinde ise yapılan oylama sonrası Nagehan, gönüllülerde ise Gökhan eleme adayları seçildi. Konseyin bitmesinin ardından kameralar kapanmadan hemen önce Yasin Hikmet'e saldırdı. Fiziksel temasın yaşandığı kavganın görüntüleri kesilirken, ekip çalışanlarının araya girdiği görüldü.
Survivor 2022'de haftanın son eleme adayları konseyde netleşti. Ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ilk aday için oylama yapıldı. Oylamada Nagihan ve Gizem'in oyları eşit çıktı. Açık oylamanın ardından Nagihan'ın oyları daha fazla çıktı. Böylece Nagihan sürgüne giden 3. isim seçildi.
Öte yandan konseyde Acun Ilıcalı Merve ve Adem ile gönüllülerden Yağmur ve Anıl'ın performans birincisi olarak dokunulmaz olduğunu duyurdu. Gönüllüler takımında birinci seçilen Yağmur 4. eleme adayını belirledi. Yağmur eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan oldu.
Survivor Türkiye All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar parkurda ayrı ayrı karşılaştı. Diğer yandan oyunun ödülü ise tavuk pirzola oldu. Her iki takım da kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununda adeta canını dişine taktı. Kadınlar mücadelesinde ünlüler takımı oyunu kazanarak gönüllülere fark attı.
Oyunun ikinci etabında ise erkekler karşılaştı. Güç ve dengenin önem arz ettiği oyunda erkekler elinden geleni yaptı. Karşılaşma sonunda oyunu gönüllüler kazandı. En iyiler mücadelesinde ise dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu. Böylece Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı aldı.
Survivor'da çekimlerin bittiği sırada konseyde gerilim yükseldi. Kameraların kapanacağı esnada gönüllülerden Yasin Hikmet'in üzerine yürüdü. Fiziksel temasın yer aldığı kavgaya ekip çalışanlarının müdahale ettiği görülürken, görüntüler ekranlarda yayınlanmayarak kesildi. Survivor'da yaşanan kavganın yankıları ile ilgili Acun Ilıcalı'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.