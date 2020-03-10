Acun Ilıcalı'yı onlar takip etti!

Muhabirlerin sorularına "Söyleyecek bir şey yok, her şey gördüğünüz gibi" açıklamasında bulunan Serenay Sarıkaya, birlikteliklerini bir nevi itiraf etmiş oldu. Aşk hayatları ile medyada büyük merak uyandıran çift, Şubat ayının en popüler isimlerinden oldu. Cem Yılmaz ay boyunca 6 bin 977 habere yansırken, Serenay Sarıkaya ise 5 bin 417 haberde adından bahsettirdi.