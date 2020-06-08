Acun Ilıcalı'nın zor anları

nceki gün Bebek’te objektife yansıyan başarılı televizyoncu, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kendisini görenler, sosyal mesafeyi unutarak fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, Ilıcalı’nın mesafe uyarıları yetersiz kaldı.
2
Abone Ol
ALDIĞIMIZ ENERJİ MUHTEŞEM
Ilıcalı, sorular üzerine “Sokaktan aldığımız enerji muhteşem. Bu süreçte çok dua da aldık. En çok çocuklarımı, onların kokusunu özledim” dedi.
3
Abone Ol
KOLAY GELSİN
Kazı çalışması yapan belediye çalışanlarının yanına giderek “Kolay gelsin” diyen Ilıcalı, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.