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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 07:00,

Acun Ilıcalı'nın zor anları

Pandemi süresince yapımcılığını üstlendiği “Survivor” yarışması nedeniyle Dominik’te olan Acun Ilıcalı, aylar sonra İstanbul’da görüntülendi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1UYARISI YETERSİZ KALDI
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UYARISI YETERSİZ KALDI

nceki gün Bebek’te objektife yansıyan başarılı televizyoncu, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kendisini görenler, sosyal mesafeyi unutarak fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, Ilıcalı’nın mesafe uyarıları yetersiz kaldı.

2ALDIĞIMIZ ENERJİ MUHTEŞEM
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ALDIĞIMIZ ENERJİ MUHTEŞEM

Ilıcalı, sorular üzerine “Sokaktan aldığımız enerji muhteşem. Bu süreçte çok dua da aldık. En çok çocuklarımı, onların kokusunu özledim” dedi.

3KOLAY GELSİN
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KOLAY GELSİN

Kazı çalışması yapan belediye çalışanlarının yanına giderek “Kolay gelsin” diyen Ilıcalı, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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