Acun Ilıcalı 'Exxen'i sosyal medya hesabından duyurdu - Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen nedir?
Acun Ilıcalı’nın dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından Netflix'e rakip olacağı haberleri bir süredir gündemdeydi. Acun Ilıcalı, yeni projesine ilişkin detayları paylaştı. Acun Ilıcalı yeni platformunun adını 'Exxen' olarak açıkladı. Peki, Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen nedir?
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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bazı detaylarını verdiği yeni dijital içerik platformunun adını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ilıcalı, 'Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz' ifadelerini kullandı.
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Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.
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Exxen ismini Ali Taran’ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.”