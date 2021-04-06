Acun Ilıcalı'nın açıklamalar merak uyandırdı: Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı
Survivor’da dün akşam ödül oyunu ve basketbol derbisi için kıran kırana mücadeleler gerçekleşti. 5 Nisan’da yayınlanan bölümde Ünlüler ve Gönüllüler önce ödül oyunu için parkurda yarıştılar. Bu yarışın ardından ise Acun Medya ve Survivor 2021 arasında basketbol maçı gerçekleşti. NBA eski oyuncusu olan Marko Jaric'in Acun Medya takımında yer aldı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Nisan Pazartesi akşamı Survivor'ın 63. bölümü ekrana geldi. Bu bölümde ödül oyununun yanı sıra Marko Jaric'in Acun Medya takımında yer aldığı basketbol maçı da çok konuşuldu. Dün akşam yayınlanan ödül oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. İşte, Survivor'da yaşananlar...
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye'de dün akşam oynanan ödül oyunu heyecanı vardı. Oyunda ilk üç karşılaşma bayrak yarışı şeklindeydi. Devamında tekli karşılaşmalar başladı. Günün sonunda ödül oyununu 10-7 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu.
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BASKETBOL DERBİSİNİ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ekrana gelen basketbol derbisi heyecanla takip edildi. Eski NBA yıldızı Marko Jaric, Acun Medya takımında yer aldı. Oyun, dört çeyrek üzerinden oynandı. Son çeyrek 33-33 berabere bitince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Acun Medya, Survivor 2021'i 39-38 skorla yenmeyi başardı.
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BATUHAN'IN GÖZYAŞLARI
Yarışmacılar ekrana gelecek olan yeni bölümde iletişim ödülü oyunu için karşı karşıya gelecekler ve adadan bir kişi veda edecek. Adadan kimin gideceği merak konusuyken konseyde dikkat çeken bir an yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra yarışmacılar şoke oldu.
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Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı. Açıkçası beklemediğimiz, ummadığımız şaşırdığımız da bir gelişme." ifadelerini kullanıyor. Batuhan'ın ise konseyde ağlaması görüntülere yansıyor.
Sadece Batuhan'ın ağlaması 'ailesinden kötü bir haber mi aldı' sorusunu akıllara getirdi.