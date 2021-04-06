Acun Ilıcalı'nın açıklamalar merak uyandırdı: Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı

BATUHAN'IN GÖZYAŞLARI Yarışmacılar ekrana gelecek olan yeni bölümde iletişim ödülü oyunu için karşı karşıya gelecekler ve adadan bir kişi veda edecek. Adadan kimin gideceği merak konusuyken konseyde dikkat çeken bir an yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra yarışmacılar şoke oldu.