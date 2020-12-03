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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 16:00 | 

Acun Ilıcalı'dan son dakika MasterChef Uğur açıklaması

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in vedası çok konuşuldu. Gelen eleştirilerin ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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1PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR
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PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR

Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı, Uğur'un diskalifiyesini 21 Kasım günü attığı 'Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir' tweet'iyle duyurdu.

2HER ZAMAN YANIMDA OLDULAR
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HER ZAMAN YANIMDA OLDULAR

Uğur, şeflerin açıklamasıyla MasterChef'e veda etti. Gözyaşları içinde tüm Türkiye'den özür dileyen Uğur, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya teşekkür eden Uğur 'her zaman yanımda oldular' mesajını paylaştı.

3AFEDİLEBİLİRDİ
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AFEDİLEBİLİRDİ

Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye olması sosyal medyada olay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'gençlik hatası affedilebilirdi, madem diskalifiye oldu neden bir hafta daha yarıştı' yorumunda bulundu.

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Gelen tepkilerin ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

5HEPSİ YALAN
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HEPSİ YALAN

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir.

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Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. YALAN! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti.

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Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İFTİRA! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen...

Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik.

Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler...

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