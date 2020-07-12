Acun Ilıcalı’dan son dakika değişikliği... Survivor'da neden eleme olmadı?

CEMAL CAN'IN GÖZYAŞLARI Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can: Anlatamayacağım verdiğimiz mücadelenin hakkı ödenmez dibin dibini gördük, son ana kadar elimizden ne gerekiyorsa yaptık. Burada kazandım ama burada kazanan dört yarışmacı var. Hepimiz ailelerimizi gururlandırmak için çıkıyoruz buraya ve son parkurumuzdu o anlamda da çok üzgünüm.