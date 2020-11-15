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Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 07:45 | 

Acun Ilıcalı'dan samimi açıklamalar: Çok iyi isimlerle anlaştık

Acun Ilıcalı, “Brand Week İstanbul” etkinliği kapsamında konuşma yaptı. İletişim ve yayıncılık üzerine deneyimlerini paylaşan ünlü televizyoncu, yeni dijital platformu Exxen’i de anlattı.

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Brand Week İstanbul etkinliğinin son gününe katılan Acun Ilıcalı, medya, iletişim ve yayıncılık üzerine deneyimlerini ve gelecek öngörülerini dinleyicilerle paylaştı.

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Ünlü televizyoncu, yeni kurduğu Exxen adlı dijital platform hakkında şunları söyledi: “Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Her şeyi yapabilirsin. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız.”

33 AYDA 3 YIL İLERİYE GİTTİK
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3 AYDA 3 YIL İLERİYE GİTTİK

Pandemi süreci hakkında da konuşan Ilıcalı, şöyle dedi: “Pandemi süreci, dijital anlamda dünyayla aramızdaki makası çok azalttı. İnsanlar artık kendini dijitale zorunlu hissediyor.

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Bu dönem belli bir yaş grubunun dijitalle buluşmasını sağladı. Aslında bu dönem hızlandırılmış kurs oldu. 3 ayda 3 yıl ileriye gittik.”

5Gençlerin psikolojisi bozuldu
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Gençlerin psikolojisi bozuldu

Brand Week İstanbul’un son gün konuşmacılarından biri de Hadise’ydi. Ünlü şarkıcı, sosyal medyayla ilgili dikkat çekici bir konuşma yaptı: “Elimde olsa, siber zorbalık konusunda bir şeyleri değiştirmek için çok çaba sarf ederdim. İnsanlar çok kolay nefret söyleminde bulunuyor. Instagram’da beğeni butonunu kapatırdım. Sosyal medyada mükemmel görünme kaygısı yüzünden gençlerin psikolojileri bozuldu.”

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