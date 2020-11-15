Acun Ilıcalı'dan samimi açıklamalar: Çok iyi isimlerle anlaştık

Ünlü televizyoncu, yeni kurduğu Exxen adlı dijital platform hakkında şunları söyledi: “Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Her şeyi yapabilirsin. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız.”