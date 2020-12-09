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Hürriyet
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Televizyon
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 12:42 | 

Acun Ilıcalı'an Exxen açıklaması: 900 milyon TL harcadık

Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, 2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen' hakkında daha önce duyulmamış açıklamalarda bulundu. 'MasterChef Türkiye 2020' ve Survivor 2021' ile gündemden düşmeyen Acun, yeni içerikler ve 'Exxen'in yıllık maliyetini açıkladı.

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Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalının stüdyosunda röportaj verdi.

2BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR
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BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Yeni dijital platformu 'Exxen' hakkında konuşan 51 yaşındaki televizyoncu, "Kaç kişiyi istihdam ediyorsun?" sorusuna, "Bin 500 kişi" cevabını verdi.

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Ilıcalı, "Allah izin verirse çok çok güzel bir platform kuruyoruz. Yaklaşık üç aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz, sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler tekliflerimizi kabul ettiler. Bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim. Çok kıymetli isimler var, daha yenileri de eklenecek" dedi.

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"Saatte 12 dakika reklam süresi olduğu için kanallar belli bir formatta olmak zorunda. Böyle olduğu zaman her yeteneğin herhangi bir kanalda program yapma şansı yok. TV'de tek proje olmak zorunda ve seyircinin tamamının seyretme ihtimali yüksek program olmak zorunda. Exxen'de yüzde 5 etkilense bile yayınlayabiliriz."

5YILLIK 900 MİLYON TL
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YILLIK 900 MİLYON TL

Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.

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"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."

7SİHİRLİ ANNEM İTİRAFI
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'SİHİRLİ ANNEM' İTİRAFI

Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.

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'Exxen'in ortaya çıkış hikayesini anlatan TV8'in patronu, "İçeriklere bir şey olacağını düşünmüyorum, ama mecralar değişiyor. Türkiye'de TV'deki seyirci rakamlarının çok düştüğünü görmüyoruz. Gençlerin, küçüklerin elinde telefon, tablet görüyoruz ve bir şey seyrediyorlar. Benim amacım o cihazlara girmek. Kısa ve tempolu içerikler ve değişik bir montaj uygulayacağız" dedi.

9MÜŞTERİ SAYISINDA GEÇECEĞİZ
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"MÜŞTERİ SAYISINDA GEÇECEĞİZ"

Netflix'le aynı kulvarda olmadıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, Türkiye'de müşteri sayısında onu geçeceklerini düşündüğünü söyledi, "Yurt dışında büyük oyuncu olmayacağız ama bir kartopu gibi büyüyeceğiz" hedefini açıkladı.

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