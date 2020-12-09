Acun Ilıcalı'an Exxen açıklaması: 900 milyon TL harcadık

"Saatte 12 dakika reklam süresi olduğu için kanallar belli bir formatta olmak zorunda. Böyle olduğu zaman her yeteneğin herhangi bir kanalda program yapma şansı yok. TV'de tek proje olmak zorunda ve seyircinin tamamının seyretme ihtimali yüksek program olmak zorunda. Exxen'de yüzde 5 etkilense bile yayınlayabiliriz."