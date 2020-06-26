Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki yemekte buluştu

Genç şarkıcı, kendisine çok fazla oyunculuk teklifi geldiğini söyledi: “Devamlı oyunculuk teklifi alıyorum. Ama kendi yazdığım bir senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryo yazdım. Belki bir gün bir senaryomun yönetmenliğini Ferzan Özpetek yapar. Ben de oynarım.”