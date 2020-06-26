Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki yemekte buluştu

Genç şarkıcı, kendisine çok fazla oyunculuk teklifi geldiğini söyledi: “Devamlı oyunculuk teklifi alıyorum. Ama kendi yazdığım bir senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryo yazdım. Belki bir gün bir senaryomun yönetmenliğini Ferzan Özpetek yapar. Ben de oynarım.”
2
Abone Ol
Tilki, karantina döneminde neleri özlediğini anlattı: “En çok sahneye çıkmayı özledim. Koronadan çok insan kaybettik, onun üzüntüsü çok büyük.”
3
Abone Ol
KIYMET BİLMİYORMUŞUM
Ünlü şarkıcı , koronavirüs sayesinde evrenin insanlara mesaj verdiğinden bahsetti: “Evren bize ‘Evinize kapanın, doğayı seyredin. Hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor, görün’ diyor.
4
Abone Ol
Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. Amerika’dayken çok yalnız başıma evde kalıyordum. Ayrıca bu süreçte hayata karşı çok fazla kıymet bilmiyormuşum onu anladım.”
5
Abone Ol
BANA DOĞAYI SORUN
Geçen hafta sevgilisi Kadir Güneş’le görüntülenen Aleyna Tilki, bu yöndeki sorulara “Bana böyle konuları değil, bana doğayı, korona’yı sorun’’ yanıtını verdi.