MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAcun Ilıcalı ve Aleyna Tilki yemekte buluştu
GeriMagazin Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki yemekte buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 07:00,

Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki yemekte buluştu

İlk olarak “Yetenek Sizsiniz” adlı programda tanınan genç şarkıcının, ünlü televizyoncuyla bir araya gelmesi merak uyandırdı. İkili, buluşmalarına dair hiçbir açıklama yapmadı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Genç şarkıcı, kendisine çok fazla oyunculuk teklifi geldiğini söyledi: “Devamlı oyunculuk teklifi alıyorum. Ama kendi yazdığım bir senaryoda oynamak istiyorum. Bir sürü senaryo yazdım. Belki bir gün bir senaryomun yönetmenliğini Ferzan Özpetek yapar. Ben de oynarım.”

2
Abone Olgoogle-news

Tilki, karantina döneminde neleri özlediğini anlattı: “En çok sahneye çıkmayı özledim. Koronadan çok insan kaybettik, onun üzüntüsü çok büyük.”

3KIYMET BİLMİYORMUŞUM
Abone Olgoogle-news

KIYMET BİLMİYORMUŞUM

Ünlü şarkıcı , koronavirüs sayesinde evrenin insanlara mesaj verdiğinden bahsetti: “Evren bize ‘Evinize kapanın, doğayı seyredin. Hayvanlar sizsiz daha mutlu gözüküyor, görün’ diyor.

4
Abone Olgoogle-news

Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. Amerika’dayken çok yalnız başıma evde kalıyordum. Ayrıca bu süreçte hayata karşı çok fazla kıymet bilmiyormuşum onu anladım.”

5BANA DOĞAYI SORUN
Abone Olgoogle-news

BANA DOĞAYI SORUN

Geçen hafta sevgilisi Kadir Güneş’le görüntülenen Aleyna Tilki, bu yöndeki sorulara “Bana böyle konuları değil, bana doğayı, korona’yı sorun’’ yanıtını verdi.

6
Abone Olgoogle-news
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi