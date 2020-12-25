Acun Ilıcalı, takastan aldığı villayı da satıyor

Dünyaya örnek oldu Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye), pandemi döneminde yaptığı inovatif iyilik projeleriyle dikkatleri üzerine çekti.Bu dönemde hayata geçirilen yenilikçi çalışmalar sayesinde hem dilekleri gerçekleşen çocuk sayısında ciddi artış sağlandı hem de Türkiye’de yapılan çalışmalar tüm dünyada ses getirmeye başladı.Bunun sonucu olarak da Türkiye, kasım ayında derneğin dünyadaki tüm üyelerinin temsil edildiği 2020 Re Imagine Virtual Summit’te Make-A-Wish’in “En Güçlendirilmiş Operasyon / Most Powered-Up Affiliates” ödülünü alan dört ülkeden biri oldu.