Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasından sonra ilk kez konuştu: Cemal Can şampiyonluğu hak etti

CEMAL CAN ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ * Bu sene en saygılı survivorlardan biri oldu. Cemal Can bir de hak etti şampiyonluğu. Kendi kapasitesini en yükseğe taşıyan Cemal Can oldu. Sonuna kadar zorladı ve etkileyici bir performans ortaya koydu.