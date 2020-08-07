Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasından sonra ilk kez konuştu: Cemal Can şampiyonluğu hak etti

* Bunu çok fazla anlatmadım bu zaman kadar, lisede ders çalışmayacağım kesin, o dönem internet yok ama odaya da kapatılıyorsun ailen senin ders çalışmanı bekliyor. Odadayım çok sıkıldım ne yapayım diye düşünüyorum. Çünkü kendime bir oyun bulmam lazım. Kitabı açtım ve harf ligi kurdum, kendim de onun teknik direktörü oldum.